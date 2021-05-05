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اليوم.. "تضامن النواب" تناقش موزانة المجلس القومي للسكان والطفولة والأمومة

الأربعاء 05/مايو/2021 - 07:16 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
عبداللطيف هيبة
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تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، اجتماعًا لها، اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة فيما يخص المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وكانت اللجنة ناقشت في اجتماعها، أمس الثلاثاء، مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 2022، فيما يخص وزارة التضامن ( قطاع الحماية الاجتماعية – مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات).

ومن المُقرر، أن تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها، وذلك لإعداد تقرير بشأنها وعرضه على الجلسة العامة للمجلس.

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