تحذير عاجل للمواطنين من طقس اليوم.. الأرصاد تكشف التفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 5 مايو 2021، 23 رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية.



وجاءت كالآتي:



حالة الطقس نهارًا:

- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس حار على السواحل الشمالية.



- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



حالة الطقس ليلًا:

- طقس معتدل على كافة الأنحاء.



الظواهر الجوية:



- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.



وكانت كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء هو ذروة الموجة الحارة، حيث تصل درجات الحرارة إلى 43 درجة.

