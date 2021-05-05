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عاجل.. الكشف عن العقوبة الموقعة على لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من المحلة

الأربعاء 05/مايو/2021 - 01:20 ص
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
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قررت إدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادى والمشرف على ملف الكرة بالقلعة الحمراء، توقيع غرامة مالية على كل لاعب بالفريق بعد الهزيمة من غزل المحلة فى بطولة الدوري العام.


واستقرت الإدارة على تغريم كل لاعب بالمارد الأحمر 30 ألف جنيه، سيتم خصمها من مستحقاتهم وذالك تطبيقا للائحة الخاصة بالفريق الأول.

وكان الأهلي قد خسر من غزل المحلة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ستاد غزل المحلة أول أمس في بطولة الدوري.


ويختتم الأهلي استعداداته اليوم الأربعاء لمواجهة الاتحاد السكندري، والمقرر لها غدا في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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