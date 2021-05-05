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أبرز أحداث الحلقة الـ ٢٢ من مسلسل "هجمة مرتدة"

الأربعاء 05/مايو/2021 - 02:13 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شهدت أحداث الحلقة 22 من مسلسل «هجمة مرتدة» العديد من الأحداث والتفاصيل المثيرة، وذلك في إطار قصة العمل الدرامي المتناولة أحد ملفات المخابرات المصرية.

وبدأت أحداث الحلقة بنجاح داليا أبو زيد، التي تقوم بدورها الفنانة هند صبري، في أخذ بصمات نازلي شوكت، المجسدة دورها الفنانة إنجي المقدم، وذلك خلال حوار جمعهما بعد السيمنار المقام خارج البلاد، مما يساعدها في فتح الخزينة الخاصة بها، بعدما تلقت العديد من التدريبات الخاصة بمساعدة اللواء رفعت واللواء فاروق السوهاجي بالمخابرات العامة المصرية.

فيما واجه سيف العربي، المجسد دوره الفنان أحمد عز مجموعة من الصعوبات من بينها القبض على شريكه طارق، مما قد يجعل مهمته تنتهي، لكنه وجد مخرجا من أجل استمرار تنفيذها، مستطيعا في النهاية الوصول لرائف الذي يعد خيط لشخصية عدنان.


مسلسل هجمة مرتدة بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، ماجدة زكي، كما يشارك في بطولة مسلسل هجمة مرتدة نضال الشافعي، وعدد من النجوم الشباب، والمسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.

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