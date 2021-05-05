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خبير عن أزمة سد النهضة: "دخلنا مرحلة حرجة.. وكل الخيارات مفتوحة" (فيديو)

الأربعاء 05/مايو/2021 - 06:16 ص
سد النهضة ـ أرشيفية
سد النهضة ـ أرشيفية
كساب أحمد
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علق الدكتور نادر نور الدين، أستاذ المواد المائية، على زيارة المبعوث الأمريكي لمصر على خليفة أزمة سد النهضة، قائلًا: "المبعوث الأمريكي يحاول تحريك المباحثات ترقبًا للشهرين المقبلين، خاصة أن أطماع لإثيوبيا تزيد، ولا تراعي العدالة في التعامل مع القاهرة والخرطوم، وتقوم باتخاذ الكثير من القرارات الانفرادية"

ولفت "نور الدين"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، مساء الثلاثاء، إلى أن المبعوث الأمريكي سسقوم بجولة لمصر والسودان وإثيوبيا وإريتريا، في إطار دفع المفاوضات، معقبًا:" دخلنا مرحلة حرجة خاصة أن الملء الثاني سيكون في يوليو المقبل بنحو 13 مليار متر مكعب، وعلى إثيوبيا أن تراعي مطالب مصر والسودان".

وأشار إلى ان كل الخيارات متاحة امام مصر لحل أزمة سد النهضة، خاصة أن المفاوضات تعثرت لمدة 10 سنوات، خلاف إن إثيوبيا ترفض كل الوساطات الدولية لحل الأزمة، لافتَا إلى أن هناك الكثير من الحلول لحل أزمة سد النهضة جاهزة لتوقيع، ولكن إثيوبيا ترفض التوقيع، وتملء الدنيا صراخًا بان الخرطوم والقاهرة تتعنتا في المفاوضات.

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