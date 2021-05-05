خبير عن أزمة سد النهضة: "دخلنا مرحلة حرجة.. وكل الخيارات مفتوحة" (فيديو)

علق الدكتور نادر نور الدين، أستاذ المواد المائية، على زيارة المبعوث الأمريكي لمصر على خليفة أزمة سد النهضة، قائلًا: "المبعوث الأمريكي يحاول تحريك المباحثات ترقبًا للشهرين المقبلين، خاصة أن أطماع لإثيوبيا تزيد، ولا تراعي العدالة في التعامل مع القاهرة والخرطوم، وتقوم باتخاذ الكثير من القرارات الانفرادية"





ولفت "نور الدين"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، مساء الثلاثاء، إلى أن المبعوث الأمريكي سسقوم بجولة لمصر والسودان وإثيوبيا وإريتريا، في إطار دفع المفاوضات، معقبًا:" دخلنا مرحلة حرجة خاصة أن الملء الثاني سيكون في يوليو المقبل بنحو 13 مليار متر مكعب، وعلى إثيوبيا أن تراعي مطالب مصر والسودان".



