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تنبيه عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

الأربعاء 05/مايو/2021 - 08:05 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في العالم وصلت إلى 10 مليون تقريبًا، والوفيات 2.2%.

وأوضحت "طلعت"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الموقف الوبائي مختلف من دولة لأخرى، وحوالي منتصف الدول في تصاعد للأسبوع الثالث على التوالي، وهناك دول بدأت في السيطرة على الانتشار.

وأكدت أن منظمة الصحة العالمية تتابع يوميًا عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وأشارت المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إلى أن منظمة الصحة العالمية حذرت من زيادة إصابات فيروس كورونا قبل شهر رمضان.

وأوضحت أن زيادة الإصابات خلال شهر رمضان في مصر والوطن العربي كانت متوقعة بسبب التجمعات، منوهة بأن انتشار الفيروس يعتمد على سلوكيات المواطنين في الدول المختلفة، لافتة إلى أن عدد إصابات الأسبوع الحالي توازي ما حدث في 5 أشهر خلال العام الماضي، وهذا يؤكد أن الانتشار زاد هذا العام، ويجب على الجميع أن يحذر.

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