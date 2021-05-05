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تفاصيل أول تحرك أمريكي لإيجاد حل لأزمة سد النهضة
الأربعاء 05/مايو/2021 - 03:57 ص
أمنية فوزي
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن جيفرى فيلتمان المبعوث الأمريكى الخاص للقرن الأفريقي، وصل إلى القاهرة، مساء الثلاثاء، في زيارة لمصر، تستغرق أربعة أيام في إطار جولة تشمل زيارة إريتريا وإثيوبيا والسودان لبحث آخر التطورات بالقرن الأفريقي.
وأوضح "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، الثلاثاء، أن هذا يعتبر أول تحرك أمريكي على الأرض صوب محاولة جادة لإيجاد حل لأزمة سد النهضة في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وتابع الإعلامي، أنه في إطار مضمار محاولة الوصول لحل يرضى جميع الاطراف ويجعل المنطقة آمنة ومأمنه، هناك تحركات مصرية حيث يلتقي السفير سامح شكري وزير الخارجية، مع المبعوث الأمريكي، وهذا يعتبر أهم الخطوات لكون أمريكا أصبح لديها الحقيقة كاملة ونقاط الخلاف والخطوط الحمراء حول سد النهضة.
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