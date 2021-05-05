تفاصيل أول تحرك أمريكي لإيجاد حل لأزمة سد النهضة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن جيفرى فيلتمان المبعوث الأمريكى الخاص للقرن الأفريقي، وصل إلى القاهرة، مساء الثلاثاء، في زيارة لمصر، تستغرق أربعة أيام في إطار جولة تشمل زيارة إريتريا وإثيوبيا والسودان لبحث آخر التطورات بالقرن الأفريقي.





وأوضح "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، الثلاثاء، أن هذا يعتبر أول تحرك أمريكي على الأرض صوب محاولة جادة لإيجاد حل لأزمة سد النهضة في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن.



