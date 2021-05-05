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رونالدو يحدد وجهته بعد يوفنتوس
الأربعاء 05/مايو/2021 - 01:41 ص
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية برتغالية عن وجود تطورات جديدة بشأن مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الذي ينتهي عقده مع السيدة العجوز في 2022.
وأفادت صحيفة ريكورد البرتغالية بأن كريستيانو رونالدو قرر الاستمرار حتى نهاية عقده مع يوفنتوس ثم العودة إلى ناديه الأم سبورتينج لشبونة البرتغالي.
وأوضحت الصحيفة البرتغالية أن فكرة رونالدو هي اللعب بقميص سبورتينج لشبونة لمدة موسمين قبل الإعتزال علماً بأنه رحل عن صفوف الفريق البرتغالي في عام 2003.
ونوهت الصحيفة البرتغالية أن رونالدو البالغ من العمر 36 عاماً ارتبط بالرحيل عن يوفنتوس عقب نهاية الموسم الحالي وسط تناول شائعات بشأن عودته إلى ريال مدريد الإسباني أو مانشستر يونايتد الإنجليزي أو الإنضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.
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