Advertisements

رونالدو يحدد وجهته بعد يوفنتوس

الأربعاء 05/مايو/2021 - 01:41 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية برتغالية عن وجود تطورات جديدة بشأن مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الذي ينتهي عقده مع السيدة العجوز في 2022.

وأفادت صحيفة ريكورد البرتغالية بأن كريستيانو رونالدو قرر الاستمرار حتى نهاية عقده مع يوفنتوس ثم العودة إلى ناديه الأم سبورتينج لشبونة البرتغالي.

وأوضحت الصحيفة البرتغالية أن فكرة رونالدو هي اللعب بقميص سبورتينج لشبونة لمدة موسمين قبل الإعتزال علماً بأنه رحل عن صفوف الفريق البرتغالي في عام 2003.

ونوهت الصحيفة البرتغالية أن رونالدو البالغ من العمر 36 عاماً ارتبط بالرحيل عن يوفنتوس عقب نهاية الموسم الحالي وسط تناول شائعات بشأن عودته إلى ريال مدريد الإسباني أو مانشستر يونايتد الإنجليزي أو الإنضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

أخبار تهمك

رونالدو يحدد وجهته بعد يوفنتوس

منذ ساعة

قائمة ريال مدريد لمواجهة تشيلسي

منذ أقل من ساعة

توخيل يعلق على مواجهة ريال مدريد النارية

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تُحذر من التعرض للشمس غدًا.. وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة

منذ ساعة و 10 دقيقة

وزير الري السوداني: سد النهضة يشكل تهديدا لنصف سكان بلادنا

منذ 43 دقيقة

تعرف على موقف مصابي الأهلي قبل مواجهة الزمالك وصن دوانز

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الكل معرض للإصابة.. تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية

منذ أقل من ساعة

تصريح مفاجئ من زيدان قبل مواجهة تشيلسي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

صفقة القرن تقترب من برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الكشف عن العقوبة الموقعة على لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من المحلة

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل..بعد بلاغ " الفجر" للرقابة المالية ..الأعلى للإعلام يوقف اعلانات السبيكة العقارية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و60 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

حقيقة حصول مصر علي المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم

منذ حوالي 11 ساعة

مانشستر سيتى يقدم صفقة القرن على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ حوالي 13 ساعة

بشرى سارة في ريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:58 ص

وزير الري السوداني: سد النهضة يشكل تهديدا لنصف سكان بلادنا

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و60 حالة وفاة

12:54 ص

قائمة ريال مدريد لمواجهة تشيلسي

01:53 ص

مانشستر سيتى يقدم صفقة القرن على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

11:01 م

توخيل يعلق على مواجهة ريال مدريد النارية

01:06 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي