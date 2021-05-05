"الشرقية للدخان": المصريين دخنوا 51 مليار سيجارة فى 9 أشهر

قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، إن المصريين دخنوا 51 مليار سيجارة خلال 9 أشهر فقط، معقبًا: "احنا مش بنروج لشرب السجائر، ولكن نقدم السجائر لمن يطلبها، ولو احنا مش هنقدم الخدمة دي، في ناس تاني هتقدمها".





ولفت "أمان"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن الشركة تقدم 65 مليار جنيه ضرائب في العام الواحد، والتوقعات تشير إلى ارتفاع الضرائب خلال هذا العام.





ولفت إلى أن الشركة قامت بتحسين من كفاءة الماكينات داخل الشركة خلال آخر 3 سنوات، معقبًا: "حققنا انتاجية بنفس الماكينات القديمة، وهذا المعدل كان بالنسبة لنا حلم، وحجم الأرباح في شهر مارس فقط تجاوز الـ90% عند المقارنة بنفس الشهر في العام الماضي".



