أبرز أحداث الحلقة 22 من مسلسل "ضد الكسر"

عرضت منذ قليل الحلقة 22 من مسلسل 'ضد الكسر' بطولة النجمة نيللي كريم وشهدت الحلقة الكثير من الأحداث المشوقة.



وبدأت الحلقة عن طريق فلاش باك بإسترجاع للذكريات حياة نيللي كريم 'سلمى' قبل أن تصبح غنية وتتزوج من محمد فراج 'كريم'.



وكشف الحلقة أن سلمى كانت تعمل في مكتبة لبيع الكتب وكان صاحبها يتاجر في العملة بالتعاون مع مصطفى درويش 'صلاح' ، وحاولت سلمى تحقيق مصالح مادية من صلاح لجلب مزيد من الأموال من خلال تجارة العملة.



وخلال الحلقة حصل خلاف بين نيللى وصاحب المكتبة بسبب عجز فى الإيراد اليومى للمكتبة واتهمها بالسرقة، وكشفت أنها تعلم بأمر تجارة الدولارات الموجودة فى المخزن وهددته وطردها صاحب المكتبة.



ومن ثم ذهبت سلمى لصلاح، وطلبت منه أن تعمل معه فى تجارة العملة وبالفعل وافق وبعدها تم الكشف عنه وقبض عليه ودخل السجن وقبل دخوله بساعات أتى لمنزلها وأعطاها شنطة دولارات لتحتفظ بها، وبعد دخوله السجن قامت نيللى بسرقة الأموال.



وتوالت الأحداث وكشفت سلمى لشقيقتها ملك علاقتها بصلاح وسبب تصميمها في أن تبعدها عنه ، لتعاتبها شقيقتها لتخبرها أنها السبب في كل ماحدث لها.



مسلسل "ضد الكسر"، تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد ويشارك فى بطولته نيللى كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤى عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.

