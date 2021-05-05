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قائمة ريال مدريد لمواجهة تشيلسي

الأربعاء 05/مايو/2021 - 01:53 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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يترقب جماهير وعشاق كرة القدم، المباراة الهامة والقوية بين فريقي ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكشف زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، عن قائمة فريقه لمواجهة تشيلسي، مساء اليوم الأربعاء.
وضمت القائمة المعلنة، الثلاثي سيرجيو راموس ومارسيلو وفيدي فالفيردي.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:
في حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتوب
وفي خط الدفاع: ميليتاو، راموس، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ميندي، ميجيل.
وفي خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو، أريباس، بلانكو.
وفي خط الهجوم: هازارد، بنزيما، فينيسيوس، أسينسيو، ماريانو، رودريجو

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب كان قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف.

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