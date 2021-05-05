توفت يوم خطبتها.. مايان السيد تودع "حرب أهلية" بمشهد مؤثر أبكى الجمهور

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توفت يوم خطبتها.. مايان السيد تودع "حرب أهلية" بمشهد مؤثر أبكى الجمهور
الأربعاء 05/مايو/2021 - 03:25 ص
ولاء عبد الناصر
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في مشهد مؤثر أبكى الجمهور وأثار التعاطف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ماتت نور (مايان السيد) في مسلسل حرب أهلية للنجمة يسرا، بعد أن اقتحم المنزل لصاً استهدف سرقة الأموال والأوراق من الخزينة، وحين رآها بالصدفة، اعتدى عليها وماتت.
القدر ساق نور إلى المنزل يوم خطوبتها بعد أن نسيت إحضار الشبكة معها، بينما كان اللص يعرف إن المنزل لن يكون فيه أحد، وبالتالي كان حاضراً للسرقة التي تمت بالاتفاق مع حسين شقيق نور، الذي ينفذ مهمة السرقة بطلب من دكتور يوسف (باسل خياط) بهدف الانتقام من مريم (يسرا) التي تعتبر نور مثل ابنتها وتعيش معها في المنزل نفسه.
وتتواجد مايان في موسم رمضان من خلال 3 مسلسلات، فبالإضافة إلى حرب أهلية، تشارك مايان في بطولة مسلسلي لعبة نيوتن وهجمة مرتدة.
وشاركت مايان من قبل في الدراما الرمضانية منذ 2016 الذي ظهرت فيه بمسلسلي أبو البنات والمغني، ثم ظل الرئيس (2017)، فكرة بمليون جنيه وزودياك (2019) الذي كان أول الإنتاجات الأصلية لمنصة Viu، وسكر زيادة في 2020.
أدوار مايان السينمائية تضمنت فيلم حرب كرموز الذي اكتسح شباك الإيرادات بعيد الفطر 2018، ثم في 2020 فيلم بنات ثانوي.
وحالياً تدرس مايان التمثيل والمسرح في الجامعة الأميركية بالقاهرة، وتسعى لتنويع أعمالها بين الأدوار الجادة والكوميدية والموازنة بين كثافة الحضور وانتقاء الأدوار الجيدة.
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