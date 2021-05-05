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توفت يوم خطبتها.. مايان السيد تودع "حرب أهلية" بمشهد مؤثر أبكى الجمهور

الأربعاء 05/مايو/2021 - 03:25 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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في مشهد مؤثر أبكى الجمهور وأثار التعاطف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ماتت نور (مايان السيد) في مسلسل حرب أهلية للنجمة يسرا، بعد أن اقتحم المنزل لصاً استهدف سرقة الأموال والأوراق من الخزينة، وحين رآها بالصدفة، اعتدى عليها وماتت.

القدر ساق نور إلى المنزل يوم خطوبتها بعد أن نسيت إحضار الشبكة معها، بينما كان اللص يعرف إن المنزل لن يكون فيه أحد، وبالتالي كان حاضراً للسرقة التي تمت بالاتفاق مع حسين شقيق نور، الذي ينفذ مهمة السرقة بطلب من دكتور يوسف (باسل خياط) بهدف الانتقام من مريم (يسرا) التي تعتبر نور مثل ابنتها وتعيش معها في المنزل نفسه.

وتتواجد مايان في موسم رمضان من خلال 3 مسلسلات، فبالإضافة إلى حرب أهلية، تشارك مايان في بطولة مسلسلي لعبة نيوتن وهجمة مرتدة.
وشاركت مايان من قبل في الدراما الرمضانية منذ 2016 الذي ظهرت فيه بمسلسلي أبو البنات والمغني، ثم ظل الرئيس (2017)، فكرة بمليون جنيه وزودياك (2019) الذي كان أول الإنتاجات الأصلية لمنصة Viu، وسكر زيادة في 2020.

أدوار مايان السينمائية تضمنت فيلم حرب كرموز الذي اكتسح شباك الإيرادات بعيد الفطر 2018، ثم في 2020 فيلم بنات ثانوي.
وحالياً تدرس مايان التمثيل والمسرح في الجامعة الأميركية بالقاهرة، وتسعى لتنويع أعمالها بين الأدوار الجادة والكوميدية والموازنة بين كثافة الحضور وانتقاء الأدوار الجيدة.


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