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مصطفى مراد فهمي يعلق على بيان الأهلي

الأربعاء 05/مايو/2021 - 02:16 ص
بوابة الفجر
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تحدث مصطفى مراد فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن بيان النادي الأهلي ومحمود الخطيب الذي وجه فيه الشكر له ولطه إسماعيل ومروان كنفاني.

وقال مصطفى فهمي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "بيان الأهلي لافتة جميلة من مجلس الإدارة، لكن الي يستحق الشكر هو محمود الخطيب ومجلس ادارته لانهم بيحققوا حلم كبير لجماهير النادي الأهلي".

وتابع "بالنسبة لي الي عمله مجلس الادارة ده حاجة كبيرة جدًا، ان النادي الأهلي يكون عنده استاد ده شيء كويس جدًا، من وانا صغير كنت بروح ستاد مختار التتش قبل ما يطلق عليه كدة وكان استاد للأهلي، مازلت مرتبط بذكريات جميلة، ولعبت فيه مباريات مع مختار التتش".

وواصل "مجلس ادارة الاهلي حقق حلم لكل الأهلاوية وان شاء الله يكون الاستاد يليق باسم النادي الأهلي".

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