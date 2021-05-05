فهيم عمر: هناك تربص بلجنة الحكام

أكد فهيم عمر، عضو لجنة الحكام، أن اللجنة حاليا بديها عدد محدود من حكام الفيديو.





وقال فهيم خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لجنة الحكام حاليًا لديها عدد محدود من حكام الفيديو".





وأكمل: "المباريات متتالية ونحن ندفع ثمن فاتورة سابقة في ظل كورونا ولم نعرف عمل معسكر، التدريب على التقنية تم تنفيذه في وقت قصير جدًا".





وأضاف: "لجنة التحكيم تعاقب حكم تقنية الفيديو، هناك تربص بلجنة الحكام عندما يحدث اخطاء في مباريات كبيرة من أبناء نفس المجال".





وأتم: "التحليل التحكيمي له تأثير قوي في كرة القدم في مصر، كما أن سيد شعبان لعب في الممتاز من قبل في عهد جمال الغندور".



