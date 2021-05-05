حرس الحدود يستعد لأستئناف القسم الثاني بوديتين







يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود لأستئناف مباريات القسم الثاني بخوض مباراتين وديتين.



حيث يخوض فريق الكرة مباراتين وديتين خلال معسكر الفريق مع أبو قير للأسمدة والجزيرة اليوم الأربعاء وغدًا الخميس على ملعب حرس الحدود بالمكس.



وقد خاض حرس الحدود مطلع هذا الأسبوع أول مباراة ودية له خلال فترة التوقف مع فريق بورتو السويس وتمكن حرس الحدود تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة أحراز الأهداف أحمد سعيد أوكا هدفين وغريب ياسر هدف.



ويذكر أن حرس الحدود يحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة بالقسم الثاني بعد أن جمع 41 نقطة في منافسة على الصعود إلى الدوري الممتاز مع فاركو صاحب الصدارة الذي نجح من جمع 43 نقطة.