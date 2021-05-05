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مصطفى مراد فهمي: لهذا السبب أصبح حلم استاد الأهلي حقيقة

الأربعاء 05/مايو/2021 - 02:24 ص
بوابة الفجر
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تحدث مصطفى مراد فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن وضع حجر أساس استاد النادي الاهلي.

وقال مصطفى فهمي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "الفارق بين الحديث عن استاد الأهلي حاليًا وعما سبق هو الموافقات الي حصل عليها مجلس الادارة مؤخرًا".

وتابع "علشان تعمل الاستاد، لازم مواصفات معينة وارتفاعات معينة، مكنش ينفع قبل كدة ان يكون الارتفاع 30 وكان مجبر انه يكون 6 متر فقط، العمل على انشاء الاستاد لازم ياخد مجراه".

وأضاف "الارتفاعات التي كان مسموح بها في وقت سابق كانت تجبر الأهلي على الحفر لمسافة طويلة والانشاء تحت الأرض وهو ما كان سيكلف الادارة الكثير".

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