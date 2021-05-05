بعد صعود السيتي .. تعرف علي موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

فاز فريق الكرة الأول بنادي مانشستر سيتي علي نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مساء أمس بهدفين مقابل لاشئ ، و بمجموع المبارتين يصعد فريق مانشستر سيتي إلي النهائي بأربع أهداف مقابل هدف .





وينتظر مانشستر سيتي الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني و نظيره تشلسي الإنجليزي ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا مساء اليوم ، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.





ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت الموافق 29 من الشهر الجاري بإسطنبول.





وتذاع المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا.



