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تصل لـ3300 جنيه.. جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة يعلن عن فرص عمل

الأربعاء 05/مايو/2021 - 04:16 ص
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
إسماعيل منطاوي
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أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن توافر العديد من فرص العمل بإحدى شركات الأمن والحراسة، برتب يصل لـ3300 جنيه.

وتطلب الشركة ضباط أمن من الجنسين، تبدأ من 21 عاما حتى 45 عاما بمؤهل متوسط على الأقل ولمدة ١٢ ساعة براتب 3000 جنيه.

كما أعلن الجهاز عن الاحتياج لعمال نظافة بأعمار تبدا من 18 عاما حتى 49 عاما، وكذلك مشرفين أمن وحراسة ومشرفين نظافة، من سن 25 سنة حتى 55 سنة براتب 3300 جنيه، على أن يكون التقديم بمقر الجهاز في 300 ميدان الجيزة يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا.

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