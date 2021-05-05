تصل لـ3300 جنيه.. جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة يعلن عن فرص عمل

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن توافر العديد من فرص العمل بإحدى شركات الأمن والحراسة، برتب يصل لـ3300 جنيه.





وتطلب الشركة ضباط أمن من الجنسين، تبدأ من 21 عاما حتى 45 عاما بمؤهل متوسط على الأقل ولمدة ١٢ ساعة براتب 3000 جنيه.



