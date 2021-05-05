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ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأربعاء

الأربعاء 05/مايو/2021 - 03:02 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يستعرض الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، قبل مباريات اليوم الأربعاء.

ينفرد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة جمعهم خلال 19 لقاء ، بينما يليه المارد الأحمر في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 37 نقطة جمعهم خلال 17 لقاء.

وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز كالآتي :
ترتيب الدوري المصري 2021
1- الزمالك 41 نقطة
2- الأهلي 37 نقطة – خاض 17 لقاء
3- بيراميدز 31 نقطة
4- المصري البورسعيدي 29 نقطة
5- الاتحاد السكندري 29 نقطة
6- سموحة 28 نقطة
7- أنبي 26 نقطة
8ـ غزل المحلة 27 نقطة
9- سيراميكا كليوباترا 26 نقطة
10- مصر المقاصه – خاض 18 لقاء
11- الجونة 25 نقطة
12- طلائع الجيش 20 نقطة
13- أسوان 20 نقطة – خاض 18 لقاء
14- المقاولون العرب 19 نقطة
15- البنك الأهلي 18 نقطة – خاض 20 لقاء
16- الإسماعيلي 17 نقطة
17- وادي دجلة 14 نقطة
18- الإنتاج الحربي 12 نقطة ـ خاض 20 لقاء

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