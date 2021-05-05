القبض على روجينا بعد ضبط مخدرات بحوزتها .. أبرز أحداث الحلقة 23 من مسلسل 'بنت السلطان'

عرضت منذ قليل الحلقة 23 من مسلسل 'بنت السلطان' بطولة النجمة روجينا ، والذي يعد أول بطولة مطلقة لها.



وبدأت أحداث الحلقة بتهديد باسم سمرة 'حمو' لروجينا 'عزة' بأن يخبر زوجها عن حقيقتها إن لم توافق على طلبه بأن تعود للتجارة معه في المخدرات وأعطاها مدة لتفكر في طلبه.



واكتشف عزة خداع بسيوني الذي وعدها بقتل حمو بعد تسجيله محاولة تحريضه على قتل الأخير ويساومها لدفع باقي مبلغ الاتفاق ، وخلال مكالمتها معه اتضح أن ندى موسى 'غادة' تراقبها وسجلت مكالمتها مع بسيوني الذي اتفقت معه على قتل حمو.



وجمع مشهد بين عزة وميدو وهو يعاتبها على غدرها به وزواجها من شخص أخر بعدما أن كانت تجمعهما قصة حب كبيرة.



وتفاجأت عزة بوجود حمو في فيلتها مع زوجها أحمد مجدي والذي يقوم بدور حسام ، وحاولت قتله حيث وضعت له سم في القهوة ، ولكنه لم يشربها بعدما تناولت اتصال من صبيه ريشة.



وانتهت أحداث الحلقة بموافقة عزة العمل مع حمو في المخدرات ، فذهبت بنقل بضاعة بسيارة زوجها وفي الطريق تم إيقافها بواسطة لجنة من الشرطة ووجدوا مخدرات في السيارة وانتهت الحلقة على ذلك.



يشارك روجينا في بطولة بنت السلطان عدد كبير من النجوم أبرزهم باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.

