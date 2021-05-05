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مفاجأة صادمة من نرمين الفقي للجمهور في الحلقة الـ23 من "ضل راجل"

الأربعاء 05/مايو/2021 - 04:52 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شهدت الحلقة الـ23 من مسلسل"ضل راجل"، العديد من المفاجأت التي ألمت بعائلة جلال منها الجيد والسئ.

بدأت الحلقة بولادة "شهد" ابنة الفنانة نرمين الفقي والتي تؤدي دور"هدى"، وابنة جلال"ياسر جلال"، وأثناء تواجدهما في المستشفى، طلب هدى من زوجها أن تبقى مع ابنتها بالمستشفى.

وبدأت في التفكير حول أنها كيف ستذهب إلى الحارة بالطفل وما الذي سيقولنه عن والد هذا الطفل، وبدأت أن تشكو من ضيق في التنفس ووجع بقلبها، وبكت عل حال ابنتها وما هي به.

وأخذ جلال يطمئن هدى على حال شهد وأنها ستقوم بالسلامة بعد انهيارها بالبكاء، وبعدها طالبتها الدكتورة ملك بأن تذهب لتسريح لأنه يظهر عليها الأعياء الشديد.

وفي مفاجأة صادمة ذهب جلال ليخبر هدى"نرمين الفقي"، بأن نجلتها أصبحت بصحة جيدة هي والمولودة ليجدها توفت أثناء قرائتها للقرأن.
مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.

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