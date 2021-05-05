موعد مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري المصري الممتاز

يستعد نادي بيراميدز لمواجهة نظيره وادي دجلة، مساء غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





وكان بيراميدز قد تعادل أمام نظيره الزمالك، بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.



