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رسميا طارق السيد مديرا فنيا للنصر

الأربعاء 05/مايو/2021 - 03:32 ص
بوابة الفجر
أحمد كمون
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تعاقد نادي النصر برئاسة الدكتور عمرو عبد الحق مع طارق السيد نجم الزمالك السابق ليتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلفا لسيد عيد الذي تقدم باستقالته من منصبه منذ ايام .

وعقد مجلس إدارة نادي النصر جلسة مع طارق السيد تم خلالها الاتفاق علي كافة الأمور الخاصة بالتعاقد والإستراتيجية التي يعمل من خلالها النادي .

ومن المقرر أن يتم الاعلان عن الجهاز الفني المعاون له اليوم حيث يقود طارق السيد اول مران له مع الفريق مساء اليوم الأربعاء استعدادا لاستئناف القسم الثاني .

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