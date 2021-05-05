محسن منصور يطلب يد صابرين .. أبرز أحداث الحلقة 23 من "كله بالحب"

عرضت منذ قليل الحلقة 23 مسلسل 'كله بالحب' بطولة النجمة زينة ، وذلك على قناة cbc .



وشهدت أحداث الحلقة خوف زينة - دهب ان يصيبها ما أصاب صابرين - إلهام بعد ما أجهضها طارق، ووافقت إلهام على الوقوف بجانبها والاتحاد ضد طارق.



وتوالت الأحداث وقابلت ريم الباروي - كاريمان دهب في مشروعها الجديد الذي افتتحته، وحذرتها كاريمان من أحمد السعدني - طارق ، وأنه في يوم سيهرب منها مثلما فعل معها، إلا أن دهب رفضت الاستماع لنصيحتها..



وطلب يد إلهام زميلها في العمل، وهو محسن منصور ولكنها رفضت وتدخل مصطفى درويش - كراكيبو وهو زوج شقيقتها شهد ليقنعها بأن تتزوجه ، وقال إنه ينتظر ويترك لها مساحة من الوقت.



تدور أحداث المسلسل في درما اجتماعية، حول العلاقات الأسرية والزوجية، والخلافات التي تحدث فيها، والتي تؤدي في النهاية إلى فشل العلاقة بين الطرفين.



شارك الفنانة زينة في بطولة العمل، أحمد السعدني، صابرين، ريم البارودي، يوسف عثمان، ومن إخراج عصام عبدالحميد.