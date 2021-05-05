شاهد.. مسلسل القاهرة كابول | ملخص الحلقة الثانية والعشرون

شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل " القاهرة كابول " الكثير من الأحداث، التي يرصدها "الفجر الفني".





خلاف أحمد ومنال:





نشب بين أحمد وخطيبته منال خلاف بعد أن شهدها وهي تخرج من إحدى الفلل مع العميد عادل، مما جعله يتوجه إلى والدها ليصارحه.





غضب حسن





يرد حسن بغضب على شك أحمد فى منال، ويخبره بأن ابنته تم تربيتها بشكل جيد، مما تسبب في ظهور أزمة بين حسن وزوجته ريم والده أحمد.









خطة زوجة رمزي:





تنجح زوجة الشيخ رمزي الذي ظن أنه قتلها، في الوصول إلى مصر، وتطلب من الضابط عادل عقد صفقة من خلال إعادة ابنها من أفغانستان مقابل المعلومات.





منزل جديد:





يقوم الإعلامي طارق كساب، بشراء منزل جديد يناسب المرحلة الجديدة التي وصل لها، بالإضافة إلى شراء منزل السيدة زينب.





فقدان السيطرة:





فقدان رمزي السيطرة على التنظيم الإرهابي واقتراب وقوعه في شباك الأمن المصري،











