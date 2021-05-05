Advertisements

شاهد.. مسلسل القاهرة كابول | ملخص الحلقة الثانية والعشرون

الأربعاء 05/مايو/2021 - 04:07 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل " القاهرة كابول "  الكثير من الأحداث، التي يرصدها "الفجر الفني".

خلاف أحمد ومنال: 

 نشب بين أحمد وخطيبته منال خلاف بعد أن شهدها وهي تخرج من إحدى الفلل مع العميد عادل، مما جعله يتوجه إلى والدها ليصارحه.

غضب حسن 

يرد حسن بغضب على شك أحمد فى منال، ويخبره بأن ابنته تم تربيتها بشكل جيد، مما تسبب في ظهور أزمة بين حسن وزوجته ريم والده أحمد.


خطة زوجة رمزي: 

تنجح زوجة الشيخ رمزي الذي ظن أنه قتلها، في الوصول إلى مصر، وتطلب من الضابط عادل عقد صفقة من خلال إعادة ابنها من أفغانستان مقابل المعلومات.

منزل جديد: 

 يقوم الإعلامي طارق كساب،  بشراء منزل جديد يناسب المرحلة الجديدة التي وصل لها، بالإضافة إلى شراء منزل السيدة زينب.

فقدان السيطرة: 

فقدان رمزي السيطرة على التنظيم الإرهابي واقتراب وقوعه في شباك الأمن المصري،



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

القاهرة كابول الحلقة العاشرة القاهرة كابول الحلقة السادسة القاهرة كابول الحلقة الثامنة القاهرة كابول الحلقة التاسعة القاهرة كابول الحلقة 2 القاهرة كابول الحلقة 11 القاهرة كابول 20 القاهرة كابول 12 الحلقة العاشرة الحلقة السابعة من القاهرة كابول الحلقة السابعة الحلقة الخامسة القاهرة كابول الحلقة الخامسة الحلقة الثامنة الحلقة الثالثة الحلقة الاولي الحلقة 22 الحلقة 18 الحلقة 12 القاهرة كابول الحلقة 11 القاهرة كابول

أخبار تهمك

عاجل..بعد بلاغ " الفجر" للرقابة المالية ..الأعلى للإعلام يوقف اعلانات السبيكة العقارية

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل أول تحرك أمريكي لإيجاد حل لأزمة سد النهضة

منذ 17 دقيقة

بعد صعود السيتي .. تعرف علي موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

منظمة الصحة العالمية تُحذر من جديد: "داخلين على مرحلة صعبة"

منذ ساعة الا ربع

توخيل يعلق على مواجهة ريال مدريد النارية

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح مفاجئ من زيدان قبل مواجهة تشيلسي

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى مراد فهمي يعلق على بيان الأهلي

منذ ساعتين

مانشستر سيتى يقدم صفقة القرن على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 8 دقيقة

حقيقة حصول مصر علي المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و60 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

رونالدو يحدد وجهته بعد يوفنتوس

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بشرى سارة في ريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الري السوداني: سد النهضة يشكل تهديدا لنصف سكان بلادنا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ حوالي 15 ساعة

قائمة ريال مدريد لمواجهة تشيلسي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

رمضان 2021.. ننشر تفاصيل وأحداث الحلقة الثانية من مسلسل "القاهرة كابول"

شاهد.. ملخص الحلقة الخامسة من مسلسل "القاهرة كابول"

شاهد.. ملخص الحلقة الثامنة من مسلسل القاهرة كابول

شاهد.. ملخص الحلقة الحادية عشر من مسلسل "القاهرة كابول"

شاهد.. ملخص الحلقة الثانية عشر من مسلسل "القاهرة كابول"

شاهد.. مسلسل القاهرة كابول | ملخص الحلقة الرابعة عشر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:06 ص

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

تفاصيل أول تحرك أمريكي لإيجاد حل لأزمة سد النهضة

03:57 ص

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و60 حالة وفاة

12:54 ص

بعد صعود السيتي .. تعرف علي موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

02:43 ص

قائمة ريال مدريد لمواجهة تشيلسي

01:53 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي