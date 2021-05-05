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شاهد.. مسلسل "ملوك الجدعنة" | ملخص الحلقة الـ 22

الأربعاء 05/مايو/2021 - 04:08 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شهدت الحلقة التانية والعشرون من مسلسل " ملوك الجدعنة "  الكثير من الأحداث، التي يرصدها "الفجر الفني".

سفينه ينام في الشارع
اضطر سفينة أن ينام في الشارع مع بسمة وذلك بسبب عدوم وجود معها اثبات شخصية لدخولها فندق.

سرية يحل محل العتال
استعد سرية ليحل محل زاهي العتال من حيث اشتراء ملابس جديدة واستعانة بعدد من الرجال ليقفوا بجانبة بجانب سيارة جديدة .

فاتن تنام في حديقة
اضطرت فاتن حرفوش للنوم في حديقة أطفال بعدما قامت شقيقتها بطردها من المنزل أمس بعد اتفاقها مع زوجها ونقل ملكية المنزل.

طليق نجلاء يبكي
ذهب طليق نجلاء شقيقة سرية الي غرفتها في المستشفى وبدأ يبكي ويلوم نفسه بانه السبب وراء وفات حبيبة ابنتهم وطلب منها أن تسامحه.

سرية ينقذ زوجه العتال
استطاع سرية أن ينقذ زوجة العتال الذي خطفها في المخزن وقام بتوصيلها لـ سليم، وبهذه المهمة استطاع سرية أن يحل محل العتال .



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