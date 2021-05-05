يوفنتوس يرصد صفقة نارية من فالنسيا

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي يوفنتوس يرغب في التعاقد مع خوسيه لويس جايا لاعب فالنسيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وبحسب موقع " bianconerizone" الإيطالي، فإن يوفنتوس يسعى للتعاقد مع خوسيه لويس جايا، في ظل المستوى المميز الذي يظهره اللاعب هذا الموسم.





وتابع الموقع، أن يوفنتوس يواجه منافسة مع برشلونة وأتلتيكو مدريد، لكن فالنسيا يفضل رحيل اللاعب خارج الدوري الإسباني.





وأشار الموقع، أن نادي فالنسيا يضع مبلغ 25 مليون يورو، لأي فريق يرغب في ضم صاحب الـ25 عامًا، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وشارك جايا هذا الموسم مع فالنسيا في 31 مباراة، تمكن من تسجيل هدفًا وصنع 5 في جميع البطولات.



