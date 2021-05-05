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شاهد.. مسلسل "نسل الأغراب" | ملخص الحلقة الثانية والعشرون

الأربعاء 05/مايو/2021 - 04:09 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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دارت الأحداث حول اعتراف "فاطمة" لـ"عساف" بحبها الشديد لنجله "حمزة"، فيخبرها أنه يخاف عليها كإنها ابنته، ويطلب منها ألا تقابله مرة ثانية، لكي لا يغضب منها، ويخبرها أنه يكره "حمزة".

ويرصد الفجر الفني أبرز أحداث الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل "نسل الأغراب"..

"دهب" تلعب على "غفران" 
بدأت الأحداث بذهاب "دهب" لـ"غفران"لتخبره أنها معجبة به، وتعرض عليه أن ترقص له فى السرايا فيوافق.

"مصطفى" يوافق على زواج ابنته
يذهب"محفوظ" لـ"علي"، ويخبره بأن "مصطفى" قد وافق على خطبته
لإبنته "رغدة". 

"بدر" يُخبر "عساف" بمكان أرض الأفيون
لقاء"عساف" مع "بدر" الذي كان يعمل في أرض الافيون الخاصة لـ"غفران"، ويدله على مكانها. 

"جليلة "تكتشف خيانة "غفران"
غضب "جليلة" بعدما رأت "غفران"، وهو نائم بجوار "دهب" في فراشها،  وتسخر منه بعد ذلك . 

" حمزة" يعتدي بالضرب على شقيقه 
تتجه "فاطمة" لمقابلة"حمزة"، فيراهم "سليم"، فيقوم بتوبيخها، فيغضب أخيه، ويقوم بصفعه بالقلم على وجهه.



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