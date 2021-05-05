أبطال "بـ100 وش" عن عائشة بن أحمد: "موسم الفاكهة"





أشاد أبطال مسلسل "بـ 100 وش" بالفنانة عائشة بن أحمد/ حيث نشر الفنان إسلام إبراهيم صورة لها عبر حسابه الرسمي على فيسبوك وكتب عليها مُعلقًا: "هو الصيف كدة موسم الفاكهة" ووافقه في الرأي الفنان مصطفى درويش، الذي كتب تعليقا "القمر دي".



وتتلقى عائشة بن أحمد إشادات كثيرة بدورها في مسلسل لعبة نيوتن، وبشخصية أمينة التي أثارت جدلًا كبيرًا على السوشيال ميديا وأصبحت حديث الجمهور مُشيدين بأدائها المميز، وإطلالتها الجمالية الناعمة، بالإضافة إلى حرصها على اختيار ملابس من التراث التونسي، والظهور يها خلال المسلسل، ويتساءل الجمهور يوميًا حول الغموض في قصتها وماذا تُخبي في جعبتها من أسرار.



وشاركت الفنانة التونسية متابعيها، عددا من الصور، التي ظهرت خلالها وهي مرتدية "الجبة التونسية" وهي عبارة عن جلباب فضفاض وطويل ذو تطريزات يدوية، والإطلالة الثانية ظهرت خلالها بـ"الدنقري التونسي"، وهو عبارة عن بدلة تتكون من بنطال واسع يشبه الذي يرتدونه البحارة، ويعلوه سترة مفتوحة واسعة.





وأشاد عددًا من النقاد الفنيين وصناع السينما، بدورها حيث كتبت عنها المخرجة نيفين شلبي "من اكتر الوجوه المميزة في لعبةنيوتن في رمضان مش علشان فقط جمالها طبيعي لا تاتوهات و باروكات و مفيش حاجة تركيب ... لا ممثلة طبيعية و تتصدق و موهوبة ... نصيحة للممثلات اي حاجة بتعمليها في شكلك مبالغ فيها بتبقي باينه و بيفصلك عن الشخصية اللي بتقديمها تماما الا لو الشخصية اللي بتقديمها بتعمل اللي بتعمليه ده ... انا شخصيا بشوفكم الساحرة الشريرة و في الاخر ساكنه في حارة".





وأضاف الناقد عبد العزيز أحمد: " يقول المخرج جان لوك جودار: "كل ما تحتاجه لصناعة فيلم جيد، وهو مسدس وممثلة موهوبة وجميلة"، وعائشة بن أحمد من الممثلات التي تمتلك موهبة تمثيلية جبارة، وجمال خلاب يريح العين التي تراها، دائماً لديها الموهبة على إختراق مشاعرك والوصول بك لأعلى درجات المتعة وانت تشاهدها في أي مشهد تقوم به.





وتابع "وفي لعبة نيوتن تقوم بدور الفتاة الجميلة المتمردة الرقيقة بكل براعة، وتدير بموهبتها التمثيلية علاقتها الغريبة مع سيد رجب الذي يقوم بدور المسدس لإكمال صورة العمل الناجح يكل إتقان وذكاء وموهبة".





مسلسل لعبة نيوتن تدور أحداثه حول رحلة هنا وحازم اللذان يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن في الحسبان.





وتم تصوير المسلسل بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ، وهو من بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، عائشة بن احمد، سيد رجب، مايان السيد، اسامة الهادي ولاول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الامريكي ادهم الشرقاوي، والتأليف لورشة السيناريست مها الوزير بمشاركة سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي، وعمار صبري ومن اخراج تامر محسن ومن انتاج ميديا هب سعدي- جوهر.ش