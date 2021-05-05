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موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأربعاء 05/مايو/2021 - 04:30 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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تمكنت 8 أندية من الصعود إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهى سيمبا التنزاني والأهلي عن المجموعة الأولى وصن داونز الجنوب أفريقي وشباب بلوزداد الجزائري عن المجموعة الثانية والوداد المغربي وكايز تشيفز الجنوب أفريقي عن المجموعة الثالثة والترجي التونسي ومولودية الجزائر عن المجموعة الرابعة.

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي في مواجهة قوية صن داونز الجنوب أفريقي.

وتأهل الأهلي بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته مجموعته برصيد 11 نقطة خلف سيمبا التنزاني الذي احتل صدارة المجموعة. في حين ودع فريقي المريخ السوداني وفيتا كلوب الكونغولي البطولة من دور المجموعات.

ومن المقرر إقامة مباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 14 من مايو الحالي على استاد القاهرة الدولي.

ويسعى الأهلي للحفاظ على اللقب القاري الذي توج به في النسخة الماضية على حساب غريمه التقليدي الزمالك بعد أن فوزه عليه بهدفين مقابل هدف على ستاد القاهرة الدولي.

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