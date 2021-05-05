شاهد.. مسلسل "موسى" | ملخص الحلقة الثانية والعشرون

شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل " موسي " الكثير من الأحداث، التي يرصدها "الفجر الفني".





محاولة قتل موسى

ذهب مغاوي فرح موسى وحاول قتله، فمنعه المعلم جابر، أخذه لمكان مظلم وقتله





موسى يلاعب وهبة

اخبر المعلم غريبة موسى ، بأن المعلم وهبه، هو من أمر قورمة بصربه بالنار، فذهب موسى ليلاعب المعلم بالعصا وكاد أن يضربه، لولا تدخل حلاوتهم.





نوفل يسرق مال موسى

سرق نوفل مال موسى آثناء دخوله لغرفته، وقام بكسر زجاجة الدواء التى يحتفظ بها، عندما ذهب لوالدته غضبت منه.





شفيقة تطلب من شهاب عمل عطر للفقراء

قالت شفيقة لشهاب باشا، أن يقوم بعمل عطر لكي يشتريه الفقراء، لأن عطوره جميلة، لكن غالية الثمن.





حمل بخيته

ذهبت بخيتة زوجة الشيخ صالحين، لجد موسى، قالت له أنها حامل.







