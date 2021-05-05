زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد تشيلسي فى دوري ابطال اوروبا

انتهت مباراة ذهاب دور نصف نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا بين نادي ريال مدريد الإسباني امام نظيره تشيلسي الإنجليزي بالتعادل الإيجابي ١ / ١.





ومن المقرر ان تقام مباراة الاياب بين الفريقين اليوم الأربعاء المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة فى العاصمة الإنجليزية لندن.





وجاءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: كورتوا.

خط الدفاع: فاران، ميليتاو، ميندي، أدرويوزولا.

خط الوسط: كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: كريم بنزيمة، فينيسوس، اسينسيو.



