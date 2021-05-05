Advertisements
زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد تشيلسي فى دوري ابطال اوروبا
الأربعاء 05/مايو/2021 - 05:04 ص
علي ماهر حلمي
Advertisements
انتهت مباراة ذهاب دور نصف نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا بين نادي ريال مدريد الإسباني امام نظيره تشيلسي الإنجليزي بالتعادل الإيجابي ١ / ١.
ومن المقرر ان تقام مباراة الاياب بين الفريقين اليوم الأربعاء المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة فى العاصمة الإنجليزية لندن.
وجاءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: كورتوا.
خط الدفاع: فاران، ميليتاو، ميندي، أدرويوزولا.
خط الوسط: كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش.
خط الهجوم: كريم بنزيمة، فينيسوس، اسينسيو.
Advertisements