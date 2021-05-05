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توخيل يستقر على تشكيل تشيلسي امام ريال مدريد فى دوري ابطال اوروبا
الأربعاء 05/مايو/2021 - 05:24 ص
علي ماهر حلمي
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انتهت مباراة ذهاب دور نصف نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا بين نادي ريال مدريد الإسباني امام نظيره تشيلسي الإنجليزي بالتعادل الإيجابي ١ / ١.
ومن المقرر ان تقام مباراة الاياب بين الفريقين اليوم الأربعاء المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة فى العاصمة الإنجليزية لندن.
وجاءت تشكيلة تشيلسي المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: ميندي.
خط الدفاع: تياجو سيلفا، جيمس، بن تشيلويل، روديجير.
خط الوسط: كانتي، جورجينهو، مونت.
خط الهجوم: كاي هافيترز، تيمو فيرنر، زياش.
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