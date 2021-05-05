توخيل يستقر على تشكيل تشيلسي امام ريال مدريد فى دوري ابطال اوروبا

انتهت مباراة ذهاب دور نصف نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا بين نادي ريال مدريد الإسباني امام نظيره تشيلسي الإنجليزي بالتعادل الإيجابي ١ / ١.





ومن المقرر ان تقام مباراة الاياب بين الفريقين اليوم الأربعاء المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة فى العاصمة الإنجليزية لندن.





وجاءت تشكيلة تشيلسي المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: ميندي.





خط الدفاع: تياجو سيلفا، جيمس، بن تشيلويل، روديجير.





خط الوسط: كانتي، جورجينهو، مونت.





خط الهجوم: كاي هافيترز، تيمو فيرنر، زياش.



