Advertisements

إمبولي يعود إلى الدوري الإيطالي

الأربعاء 05/مايو/2021 - 05:44 ص
بوابة الفجر
Advertisements
ضمن فريق إمبولي العودة إلى دوري الدورجة الاولى الايطالي لكرة القدم، الذي كان قد هبط منه في موسم 2018-2019 بعد فوزه الحاسم 4-0 على كوزنسا في الجولة السادسة والثلاثين من دوري القسم الثاني.

ويتصدر فريق المدرب اليسيو ديونيسي المسابقة بفارق سبع نقاط عن ساليرنيتانا الثاني، قبل جولتين من النهاية.

وسيعود للسيري آ بعد عامين من الهبوط في 2019 حين كان يحتل المركز قبل الأخير.

وقد يحلق بيه ساليرنيتانا، الثاني، في الأسابيع القادمة إذا استطاع الحفاظ على فارق النقطتين مع ليتشي الثالث في الترتيب.

أخبار تهمك

مانشستر سيتى يقدم صفقة القرن على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و60 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد تشيلسي فى دوري ابطال اوروبا

منذ ساعة و 10 دقيقة

بشرى سارة في ريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ حوالي 7 ساعات

وزير الري السوداني: سد النهضة يشكل تهديدا لنصف سكان بلادنا

منذ حوالي 4 ساعات

توخيل يعلق على مواجهة ريال مدريد النارية

منذ حوالي 5 ساعات

بعد صعود السيتي .. تعرف علي موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل..بعد بلاغ " الفجر" للرقابة المالية ..الأعلى للإعلام يوقف اعلانات السبيكة العقارية

منذ حوالي 9 ساعات

"لجنة كورونا" تعلق على الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

منذ أقل من ساعتين

قائمة ريال مدريد لمواجهة تشيلسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد.. مستشار الرئيس للصحة يعلق على مسلسل الفنان يوسف الشريف "كوفيد 25"

منذ ساعة و 19 دقيقة

حقيقة حصول مصر علي المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل أول تحرك أمريكي لإيجاد حل لأزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

رونالدو يحدد وجهته بعد يوفنتوس

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:06 ص

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

تفاصيل أول تحرك أمريكي لإيجاد حل لأزمة سد النهضة

03:57 ص

زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد تشيلسي فى دوري ابطال اوروبا

05:04 ص

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

01:30 م

"لجنة كورونا" تعلق على الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

04:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي