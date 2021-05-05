إمبولي يعود إلى الدوري الإيطالي

ضمن فريق إمبولي العودة إلى دوري الدورجة الاولى الايطالي لكرة القدم، الذي كان قد هبط منه في موسم 2018-2019 بعد فوزه الحاسم 4-0 على كوزنسا في الجولة السادسة والثلاثين من دوري القسم الثاني.





ويتصدر فريق المدرب اليسيو ديونيسي المسابقة بفارق سبع نقاط عن ساليرنيتانا الثاني، قبل جولتين من النهاية.





وسيعود للسيري آ بعد عامين من الهبوط في 2019 حين كان يحتل المركز قبل الأخير.





وقد يحلق بيه ساليرنيتانا، الثاني، في الأسابيع القادمة إذا استطاع الحفاظ على فارق النقطتين مع ليتشي الثالث في الترتيب.



