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أسامة عبد الغني: فكرت في التوقف عن الغناء لهذا السبب

الأربعاء 05/مايو/2021 - 05:43 ص
بوابة الفجر
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قال المطرب أسامة عبدالغني، إنه فكر في التوقف عن الغناء بسبب تدني ذوق الجهمور ، موضحا أن كل من يغني مهرجان يقول على نفسه أنه "تريند".

وأضاف أسامة عبدالغني، خلال حواره لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه هو وزملائه من المطربين حاولوا النهوض بالذوق العام من خلال تقديم أغنيات جيدة، وتحدثنا مع النقابة كثيرا ولكن دون جدوى.

وتابع أسامة عبدالغني، أنه لديه فرقة موسيقية تتكون من 35 عضوا ولكنهم "قاعدين في البيت" بسبب عدم وجود عمل في الفترة الحالية، وهذا هو الفرق بينه وبين مطربي المهرجانات الذين يذهبون للغناء بـ"فلاشة" دون فرقة ويحصلون على أموال كثيرة.

وأوضح أسامة عبدالغني، أنه سيطرح أغنيته الجديدة "بنت أبوها" خلال الفترة المقبلة، والمتوقع لها أثناء عيدالفطر المبارك.

المطرب أسامة عبد الغني، من مواليد مركز تلا بمحافظة المنوفية، التحق بقرية الكورال بمركز شباب المدينة منذ طفولته ثم بعد ذلك ذهب للعيش في محافظة الإسكندرية لمدة طويلة، والتحق بمعهد الموسيقي العربية وتعلم العزف على العود وكون فرقة موسيقية حتى عمل أول ألبوم له بعنوان ليك عين ضم عشر أغاني أشهرهم قبل وراح.



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