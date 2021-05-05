أسامة عبدالغني: حاولنا النهوض بالذوق العام في الأغاني دون جدوى









قال المطرب أسامة عبدالغني، إنه لا يمكن أن يكذب أبدا أو يخون، كما أنه يستبعد فكرة زواجه مرة رابعة أبدا، موضحا "محدش هيستحملنا تاني".





وأضاف أسامة عبدالغني، خلال حواره لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه فكر في التوقف عن الغناء بسبب تدني ذوق الجهمور ، موضحا أن كل من يغني مهرجان يقول على نفسه أنه "تريند"، وأنه هو وزملائه من المطربين حاولوا النهوض بالذوق العام من خلال تقديم أغنيات جيدة، وتحدثنا مع النقابة كثيرا ولكن دون جدوى.





وتابع أسامة عبدالغني، أنه لديه فرقة موسيقية تتكون من 35 عضوا ولكنهم "قاعدين في البيت" بسبب عدم وجود عمل في الفترة الحالية، وهذا هو الفرق بينه وبين مطربي المهرجانات الذين يذهبون للغناء بـ"فلاشة" دون فرقة ويحصلون على أموال كثيرة.





وأوضح أسامة عبدالغني، أنه سيطرح أغنيته الجديدة "بنت أبوها" خلال الفترة المقبلة، والمتوقع لها أثناء عيدالفطر المبارك.



