أسامة عبد الغني يكشف سبب ابتعاده عن الغناء لمدة 5 سنوات (فيديو)





كشف المطرب أسامة عبدالغني، أسباب ابتعاده عن الغناء لمدة قاربت على 5 سنوات، وذلك بعد أن قامت شركة "ميوزيك داي" بالسماح لمطرب آخر بغناء أغنيته "كنت حاسس"، والتي حققت نجاحا كبيرا وقت نزولها.





وأضاف أسامة عبدالغني، خلال حواره لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه فسخ تعاقده مع شركة الإنتاج ميوزيك داي، بعد منحه حق أغنية "كنت حاسس" لمطرب آخر يغنيها رغم غنائه لها وتعاقده عليها وهو أحمد باتشان نجل الفنان حمدي باتشان.





وتابع "عبدالغني"، أنه لجأ للقضاء لفسخ تعاقده مع شركة الإنتاج "ميوزيك داي" بسبب ما فعلته في أغنية "كنت حاسس"، موضحا أنه حاول حل الموضوع بشكل ودي ولكن لم يصل لنتيجة، مما اضطره للجوء للقضاء.





وأردف: أنه هناك بعض المنتجين يعملون على احتكار المطربين من خلال عقود طويلة، ولكنهم لا ينتجون أعمالا فنية لهم، وهو ما يؤثر على مشوارهم الفني، موضحا أنه عانى من مثل هذه الأمور.





المطرب أسامة عبد الغني، من مواليد مركز تلا بمحافظة المنوفية، التحق بقرية الكورال بمركز شباب المدينة منذ طفولته ثم بعد ذلك ذهب للعيش في محافظة الإسكندرية لمدة طويلة، والتحق بمعهد الموسيقي العربية وتعلم العزف على العود وكون فرقة موسيقية حتى عمل أول ألبوم له بعنوان ليك عين ضم عشر أغاني أشهرهم قبل وراح.



