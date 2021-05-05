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قمة إيطاليا.. موعد مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الكالتشيو

الأربعاء 05/مايو/2021 - 06:08 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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يستضيف فريق يوفنتوس نظيره ميلان، يوم الأحد 9 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي.

وستقام المباراة بين يوفنتوس وميلان في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ويحل يوفنتوس في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن ميلان صاحب المركز الرابع.

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