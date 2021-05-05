موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي

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موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي
الأربعاء 05/مايو/2021 - 07:08 ص
غدير أحمد
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يستعد نادي إنتر ميلان لمواجهة نظيره سامبدوريا، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.
وتقام مباراة إنتر ميلان أمام نظيره سامبدوريا، على أرضية ملعب سان سيرو، معقل النيراتزوري.
ويحتل إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 82 نقطة، وتوج رسميًا باللقب، في حين يتواجد سامبدوريا في المركز التاسع برصيد 45 نقطة.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.
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