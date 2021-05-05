موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي

يستعد نادي إنتر ميلان لمواجهة نظيره سامبدوريا، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.





وتقام مباراة إنتر ميلان أمام نظيره سامبدوريا، على أرضية ملعب سان سيرو، معقل النيراتزوري.





ويحتل إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 82 نقطة، وتوج رسميًا باللقب، في حين يتواجد سامبدوريا في المركز التاسع برصيد 45 نقطة.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.



