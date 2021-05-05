بعد عرض بعضها في "الاختيار 2".. تعرف على جرائم تنظيم "أجناد مصر" والإرهابي همام عطية

عرض مسلسل "الاختيار ٢.. رجال الظل"، شخصية الإرهابي همام عطية مؤسس تنظيم أجناد مصر الإرهابي والذى استهدف قوات الشرطة بـ"كمين عبود" بعبوة ناسفة ما أسفر عن إصابة 5 ضباط وأفراد شرطة كبداية لظهوره وتأسيسة، إلى جانب استهداف قوات الشرطة بـ"كمين السواح" بعبوة ناسفة ما أسفر عن إصابة ضابط وفردي شرطة في واستهداف سيارة شرطة بالقرب من جامعة الأزهر بعبوة ناسفة، وأدى تأخر عمل العبوة لانفجارها فى حافلة نقل عام، مما أسفر عن إصابة 5 مواطنين.





استهداف قوات الشرطة بقسم مرور محور 26 يوليو

واستهدف التنظيم أيضا قوات الشرطة بقسم مرور محور26 يوليو بعبوة ناسفة دون وقوع إصابات، واستهدف قسم شرطة "الطالبية" بعبوة ناسفة دون وقوع إصابات في فضلا عن استهداف قوات الأمن المركزي أمام محطة مترو أنفاق البحوث بعبوة ناسفة ما أسفر عن استشهاد مجندين وإصابة 12 ضابط ومجند في 2412014.





كما استهدف التنظيم معسكر الأمن المركزي بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بعبوتين ناسفتين مما أسفر عن إصابة فردي شرطة وقوات الشرطة المتواجدة بـ"ميدان الجيزة" بعبوة ناسفة دون وقوع إصابات والتمركز أمني بمدينة 6 أكتوبر بعبوة ناسفة دون وقوع إصابات في 432014.





واستهدف تمركز أمني بـ"كوبري الجيزة" قرب السفارة الإسرائيلية بعبوتين ناسفتين مما أسفر عن إصابة العقيد جمال راغب، و3 مجندين ورقيب الشرطة بمباحث قسم شرطة "الشيخ زايد" مصطفى عرفة بإطلاق النار عليه، ولكنه نجا من الحادث فضلا عن قوات الشرطة المتمركزة بالقرب من "جامعة الأزهر" وقسم ثان مدينة نصر بعبوة. ناسفة دون وقوع إصابات في 293 2014





واستهدف التنظيم أيضا قيادات أمنية بـ"ميدان النهضة" أمام جامعة القاهرة بتفجير3 عبوات ناسفة مما أسفر عن استشهاد مساعد رئيس مباحث الجيزة العميد طارق المرجاوي، وإصابة 8 ضباط وأمناء شرطة من بينهم نائب مدير أمن الجيزة، اللواء عبد الرؤف الصيرفي، قوات تأمين ميدان مصطفى محمود بالمهندسين بعبوة ناسفة إلا أن قوات الشرطة نجحت في ضبط وإبطال العبوة.





كما استهدف نقيب شرطة أحمد الصواف، بواسطة تفجير سيارته بعبوة ناسفة بميدان الحصرى بمدينة 6 اكتوبر مما أدى لإصابته في 1042014 واستهدف محكمة شمال الجيزة بعبوة ناسفة تم إبطال مفعولها واستهدف قوات الشرطة القائمة على تنظيم المرور بميدان الجلاء بالدقى بعبوة ناسفة ما أسفر عن إصابة فردي شرطة، وتم القبض على أحد المنفذين، ياسر خضير، بواسطة سائق تاكسي وبعض الأهالي في.





واستهدف التنظيم أيضا سيارة خاصة بضابط شرطة بالهرم، ما أسفر عن إصابة شقيقه وقوات الشرطة المتواجدة بنقطة مرور "ميدان لبنان" بعبوة ناسفة ما أسفر عن استهاد الرائد محمد جمال، وإصابة فردي شرطة ونقيب الشرطة بـ"مرور الجيزة" سمير مصطفى بتفجير سيارته بعبوة ناسفة بميدان الحصرى بمدينة 6 اكتوبر، ولكن حال سقوط القنبلة من السيارة عقب احتكاكها بمطب صناعي من إنفجارها في 2142014، واستهدف العميد أحمد زكي بإدارة العمليات الخاصة بالأمن المركزي والمشرف على تأمين ميدان النهضة"، بعبوة ناسفة لاصقة أسفل سيارته بمدينة 6 أكتوبر ما أسفر عن استشهاده وإصابة مجندين برفقته في والملازم بالجيش الثاني الميداني محمد عبد المنعم صلاح الدين، بواسطة لصق عبوة ناسفة بسيارته، وحال تعطل دائرة التحكم بالعبوة من إنفجارها في 2842014.





وهاجم التنظيم قوات الشرطة القائمة على تنظيم الحالة المرورية بميدان المحكمة بمصر الجديدة بعبوة ناسفة، ما أسفر عن استشهاد عريف شرطة وإصابة ضابط، و3 أفراد شرطة آخرين في 252014 وسيارة لادا نيفيا بدون لوحات بعبوة ناسفة برمسيس مما أسفر عن استشهاد ضابط الاحتياط بالجيش بسام جامع.





واستهدف أيضا تمركز أمني أمام وزارة الخارجية، ما أسفر عن استشهاد المقدم خالد سعفان والمقدم محمد أبو سريع، وإصابة اللواء محمد سرحان، و5 ضباط ومجندين آخرين، في وقوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط دار القضاء العالي بعبوة ناسفة مما أسفر عن إصابة 9 أفراد شرطة من بينهم مفتش قطاع غرب القاهرة العميد هشام عبد السميع.





وشن التنظيم سلسلة من الهجمات على قوات الشرطة المكلفة بتأمين جامعات القاهرة وحلوان وعين شمس وقوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط جامعة القاهرة بعبوة ناسفة مما أسفر عن إصابة 4 ضباط شرطة بينهم اللواء جمال حمدى نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب فضلا عن مجند شرطة في.





استهداف قوة تأمين كلية طب قصر العيني

واستهدف قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط كلية طب أسنان قصر العيني بعبوة ناسفة دون وقوع إصابات في وقوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط جامعة حلوان بعبوة ناسفة ما أسفر عن إصابة 5 أفراد شرطة بينهم 4 ضباط في 20 112014





كما استهدف خبراء المفرقعات في محيط جامعة عين شمس بعبوة ناسفة أثناء محاولتهم تفكيك العبوة، ما أسفر عن إصابة عدد من ضباط وأفراد الشرطة من بينهم مقدم الشرطة خالد كمال، واستهداف قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط سينما رادوبيس بشارع الهرم بعبوة ناسفة مموهة على شكل قالب طوب أسمنتي إلا أن قوات الشرطة نجحت في ضبط العبوة وابطال مفعولها.





واستهدف التنظيم العناصر المكلفة بتأمين محيط قسم شرطة الطالبية بعبوة ناسفة مصممة للتفجير بمجرد محاولة إبطال مفعولها، ما أسفر عن استشهاد خبير المفرقعات النقيب ضياء فتوح، وإصابة فردي شرطة واستهداف قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط قصر القبة الرئاسي بعبوة ناسفة مما أسفر عن إصابة ضابطي شرطة من بينهم مفتش قطاع شمال القاهرة العميد محمود إبراهيم، فضلا عن مهاجمة تمركز أمني للشرطة بمنطقة ألف مسكن بعبوة ناسفة مما أسفر عن إصابة 5 ضباط وأفراد شرطة استهداف تمركز أمني للشرطة أمام نادي الشمس بعبوة ناسفة مما أسفر عن إصابة ضابطي شرطة واستهداف قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط ممر بهلر بمنطقة وسط البلد بعبوة ناسفة دون وقوع إصابات في 322015.





استهداف قوة تأمين قسم شرطة عين شمس

واستهدف أيضا قوات الشرطة المكلفة بتأمين قسم شرطة عين شمس بعبوة ناسفة ما أسفر عن استشهاد نقيب الشرطة بالأمن المركزي مصطفي شميس، وإصابة 7 أفراد شرطة آخرين واستهداف التمركز الأمني المكلف بتأمين البوابة الرئيسية لـ"مكتب النائب العام" بعبوة ناسفة مموهة تتخذ نفس شكل الجزء العلوي لسور المبنى مما أسفر عن استشهاد 2 من المواطنين وإصابة 7 ضباط وأفراد شرطة في 232015





وهاجم قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط مستشفى الهرم بعبوة ناسفة إلا أن قوات الشرطة نجحت في ضبط العبوة وابطال مفعولها واستهداف القوات المكلفة بتأمين محيط مجلس الوزراء بعبوة ناسفة مموهة على شكل قالب طوب أسمنتي إلا أن الأمن نجح في ضبط العبوة عقب قبض الأهالي على أحد منفذي العملية.



