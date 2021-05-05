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بيراميدز يسعى لحسم ملف تمديد عقد هدف الزمالك

الأربعاء 05/مايو/2021 - 08:02 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يخطط مسؤولو بيراميدز، لحسم ملف تمديد عقد عبدالله بكري مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية خوفا من رحيل اللاعب إلى الزمالك.

تمديد عقد عبدالله بكري مع بيراميدز
ومن المقرر أن ينتهي عقد عبدالله بكري مدافع الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، مع النادي السماوي في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الكروي الجديد.

و يسعى مسؤولو نادي بيراميدز لفتح ملف المفاوضات مع عبدالله بكري، من أجل تمديد عقده في الفترة المقبلة بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الكروي الجاري.

ويعقد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز جلسة مع عبدالله بكري، خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم ملف تجديد التعاقد معه، ومنع إنتقاله إلى نادي الزمالك.

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