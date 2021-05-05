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ينطلق قريبا.. مستشار الرئيس يعلن عن مشروع قومي جديد للتنمية البشرية

الأربعاء 05/مايو/2021 - 05:16 ص
محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن مصر لديها مشروعا قوميا سوف يبدأ قريبًا لتحقيق التنمية البشرية في مصر، والارتقاء بالأسرة المصرية صحيًا وماليًا، والوصول بها إلى أعلى المستويات.

وأضاف "تاج الدين"، في مداخلة مع قناة الحدث اليوم الفضائية، أن مبادرة حياة كريمة، والريف المصري خطوات في طريق النهوض بالأسرة المصرية، وجزء من هذا المشروع هو تنمية القرى المصرية.

إلى ذلك، اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة "مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية".

ووجه الرئيس بأن يكون الهدف الأساسي من "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" هو تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي، إلى جانب الارتقاء بخصائص السكان، وعدم الاكتفاء فقط بتحقيق الضبط السكاني، مع معالجة الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية.

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مشروع جديد السيسي الرئيس الأسرة المصرية

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