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شاهد.. مسلسل "الاختيار 2" | ملخص الحلقة الثانية والعشرون

الأربعاء 05/مايو/2021 - 06:04 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل " الاختيار 2 "  الكثير من الأحداث، التي يرصدها "الفجر الفني".

نجاة زكريا يونس

نجى زكريا يونس عقب إصابته بطلقة نارية من أحد عناصر الإخوان أثناء محاولة القبض عليه.

ظهور هشام عشماوي

ظهر هشام عشماوي ضمن أحداث الحلقة وهو في ليبيا أثناء مبايعته ك أمير  على الجماعة.

قتل الضباط المنشقون لأحد الأشخاص

قتل الضباط المنشقون أحد الضباط وجسد دوره نضال الشافعي و ذلك بسبب اعتباره من الطواغيت لكونه ضابط شرطة.

تصفية الإرهابي محمد كمال

جهز ضباط الامن الوطني لتصفية الإرهابي محمد كمال مؤسس لجنة "الذئاب المنفردة" و أحد معاونيه داخل منزله.

تفجير الكنيسة البطرسية

شهدت الحلقة أحداث يوم 11 ديسمبر حيث تم تفجير الكنيسة البطرسية بواسطة عناصر الإخوان.



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