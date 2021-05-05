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شاهد.. مسلسل "كوفيد25" | ملخص الحلقة السابعة

الأربعاء 05/مايو/2021 - 06:04 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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شهدت الحلقة السابعة من مسلسل " كوفيد 25 "  الكثير من الأحداث، التي يرصدها "الفجر الفني".

موت شروق

بدأت الحلقة بموت شروق، عندما دخلوا لها وجدوها  على الأرض، اكتشف ياسين انه تم قتلها عمداً وليس من المصابين.

إنهيار محسن

إنهار محسن من البكاء عندنا شاهد شروق مقتولة، تذكر خطوبتهما ، سبب انفصالهما أيضاً.

إنفعال الجميع على ياسين

إنفعل الموجودين على ياسين في المستشفى، بسبب مقتل شروق، فعرف ياسين سبب قتلها وهو علمها بباسورد الموقع الذي يخطط فيه كل شئ، فيحاول معرفته 

 فضيحة فطين

فضح ياسين شركة فطين، بأنها شاركت فى صفقة قناع الوجه مع سعد الألفى، فأبلغ فطين الجميغ أن هدفه هو حماية البشرية.

طبيب التشريح يصل لباسورد الموقع

أخبر الطبيب الذى يفحص جثة شروق ياسين، بانه وجد باسورد الموقع مكتوب على يد شروق، فعندما ذهب ليدخله ف الموقع قام زميل شروق بحبسه.



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