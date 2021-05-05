أسامة عبدالغني: هذه أول مطربة غنت "اعتبره قلب وراح" (فيديو)





كشف المطرب أسامة عبدالغني، حقيقة غناء شيرين عبدالوهاب لأغنيته الشهيرة "اعتبره قلب وراح"، وذلك حين هاتفه منتج الأغنية في ذلك الوقت قائلا له "إلحق شيرين بتغني قلب وراح، ولما سمعتها لقيت إنها المطربة سمية ومش شيرين".





وأضاف أسامة عبدالغني، خلال حواره لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه فسخ تعاقده مع شركة الإنتاج ميوزيك داي، بعد منحه حق أغنية "كنت حاسس" لمطرب آخر يغنيها رغم غنائه لها وتعاقده عليها وهو أحمد باتشان نجل الفنان حمدي باتشان، وذلك بعد غنائي لها لمدة سنتين.





وتابع "عبدالغني"، أنه هناك بعض المنتجين يعملون على احتكار المطربين من خلال عقود طويلة، ولكنهم لا ينتجون أعمالا فنية لهم، وهو ما يؤثر على مشوارهم الفني، موضحا أنه عانى من مثل هذه الأمور.





وتابع أسامة عبدالغني، أنه لا يتمنى أن يكون أطفاله مغنيين أو في الفن، لصعوبة المشوار والطريق الفني، موضحا أنه سيعمل على إقناعهم لعدم دخولهم المجال الفني بأنواعه.



