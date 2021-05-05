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أسامة عبد الغني: لهذه الأسباب سأمنع أولادي من دخول الفن

الأربعاء 05/مايو/2021 - 07:49 ص
بوابة الفجر
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قال المطرب أسامة عبدالغني، إنه أي مطرب أو فنان له الكثير من المعجبين والمعجبات، وأول قصة حب له كانت في المدرسة، وهي كانت جارته، موضحا أنها كانت مجرد قصة لم تكتمل.

وأضاف أسامة عبدالغني، خلال حواره لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه نادم على كونه مطربا لما يراه في المجال الفني، موضحا أن ابنته ليلى صوتها جميل وعبدالله ابنه أيضا صوته رائع، ولكن المشوار الفني صعب جدا على المسير به.

وتابع "عبدالغني"، أنه لا يتمنى أن يكون أطفاله مغنيين أو في الفن، لصعوبة المشوار والطريق الفني، موضحا أنه سيعمل على إقناعهم لعدم دخولهم المجال الفني بأنواعه.

المطرب أسامة عبد الغني، من مواليد مركز تلا بمحافظة المنوفية، التحق بقرية الكورال بمركز شباب المدينة منذ طفولته ثم بعد ذلك ذهب للعيش في محافظة الإسكندرية لمدة طويلة، والتحق بمعهد الموسيقي العربية وتعلم العزف على العود وكون فرقة موسيقية حتى عمل أول ألبوم له بعنوان ليك عين ضم عشر أغاني أشهرهم قبل وراح.


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