6 وفيات و373 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب

سجلت وزارة الصحة في المغرب، 6 وفيات و373 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي التقرير اليومي لوزارة الصحة المغربية، قالت فيه إن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في المملكة وصل إلى 9038، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 512285.

ووصل إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 499089، بعد تسجيل 465 حالة شفاء.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 4 وفيات و56 إصابة بالفيروس.