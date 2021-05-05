رياح محملة بالأتربة.. تعرف على تفاصيل طقس الإمارات اليوم

حالة الطقس في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس مغبرا وغائماً جزئياً إلى غائم خاصة على المناطق الشمالية والشرقية وتمتد على بعض المناطق الداخلية مع تكون بعض السحب الركامية الممطرة، ومائل للحرارة نهاراً، والرياح معتدلة السرعة تتحول إلى نشطة إلى قوية السرعة أحياناً وتكون مثيرة للغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.



