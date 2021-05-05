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رياح محملة بالأتربة.. تعرف على تفاصيل طقس الإمارات اليوم
الأربعاء 05/مايو/2021 - 08:46 ص
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأربعاء الموافق 5-5-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.
حالة الطقس في الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس مغبرا وغائماً جزئياً إلى غائم خاصة على المناطق الشمالية والشرقية وتمتد على بعض المناطق الداخلية مع تكون بعض السحب الركامية الممطرة، ومائل للحرارة نهاراً، والرياح معتدلة السرعة تتحول إلى نشطة إلى قوية السرعة أحياناً وتكون مثيرة للغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
واوضح المركز – في بيانه اليومي – ان حركة الرياح جنوبية شرقية – شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س أحياناً..وسيكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ، و سيحدث المد الثاني عند الساعة 05:12 و الجزر الأول عند الساعة 13:20 والجزر الثاني عند الساعة 23:43 ،و في بحر عمان يكون الموج متوسطا – يضطرب أحياناً ،و يحدث المد الأول عند الساعة 16:48 والمد الثاني عند الساعة 04:27 و الجزر الاول عند الساعة 09:32 والجزر الثاني عند الساعة 23:08.
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