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الأرصاد تُحذر: طقس اليوم شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري
الأربعاء 05/مايو/2021 - 08:56 ص
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حاة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 5-5-2021، حيث يشهد الطقس، ارتفاعا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء، وتشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.
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