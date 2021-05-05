الأرصاد تُحذر: طقس اليوم شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حاة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 5-5-2021، حيث يشهد الطقس، ارتفاعا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء، و تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى.



