تسجيل 2966 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

رصدت وزارة الصحة البرازيلية، 77359 إصابة و2966 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، في ارتفاع حاد لكلا المؤشرين.

وارتفعت حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 77359، ليصل العدد الإجمالي إلى 14.86 مليون حالة.

وارتفع مؤشر الإصابات الجديدة مقارنة مع الأيام الماضية الأخيرة، حيث بلغ في 1 مايو 66964 حالة، وفي 2 مايو 28935، وفي 3 مايو 24619.

وقد أعلنت الصحة البرازيلية، تسجيل 2966 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 411588 شخصا، بينما تبلغ نسبة الفتك مستوى 2.8%.