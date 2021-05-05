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تسجيل 2966 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل
الأربعاء 05/مايو/2021 - 09:13 ص
وكالات
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رصدت وزارة الصحة البرازيلية، 77359 إصابة و2966 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، في ارتفاع حاد لكلا المؤشرين.
وارتفعت حصيلة
الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البرازيل خلال الساعات
الـ24 الماضية بواقع 77359، ليصل العدد الإجمالي إلى 14.86 مليون حالة.
وارتفع مؤشر الإصابات
الجديدة مقارنة مع الأيام الماضية الأخيرة، حيث بلغ في 1 مايو 66964 حالة، وفي 2 مايو
28935، وفي 3 مايو 24619.
وقد أعلنت
الصحة البرازيلية، تسجيل 2966 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة
في البلاد إلى 411588 شخصا، بينما تبلغ نسبة الفتك مستوى 2.8%.
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